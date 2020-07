Lutto a Porto Mantovano: muore padre di famiglia di 41 anni

PORTO MANTOVANO Porto in lutto per la prematura scomparsa, a soli 41 anni, di un giovane papà. La scomparsa di Antonio Loffredo ha lasciato dietro di sè una profonda commozione, soprattutto nel paese di residenza, ovvero Sant’Antonio e saranno sicuramente moltissime le persone che nella giornata di domani, alle 17, parteciperanno alla cerimonia funebre che si terrà nella chiesa parrocchiale della frazione portuense.

Antonio Loffredo lascia la moglie Ivana, l’adorata figlia Valentina e la mamma Carmela, oltre ai fratelli Nello, Rosanna, e Carlo e le rispettive famiglie. Il corteo funebre si muoverà dall’abitazione dello scomparso alle 16.40, dopo la cerimonia funebre il feretro verrà poi trasferito al cimitero degli Angeli di Mantova per le procedure di cremazione.