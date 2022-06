Tennis tavolo – Brunetti: oro e bronzo agli Italiani

RIMINI Ai Campionati Italiani Giovanili di Rimini, si sono conclusi i misti. Gli atleti della Brunetti Castel Goffredo si sono messi in luce, come sempre. Nell’Under 17, terzo gradino del podio per i n. 4 Daniele Spagnolo e Martina Tirrito (Ausonia Enna) e per i numeri 3 Davide Pezzini e Nicole Arlia (Brunetti), superati per 3-1 (4-11, 12-10, 13-15, 7-11) da Fantoni e Angeli. Nell’Under 21, Luca Tosatti (Alfieri di Romagna) e Valentina Roncallo (Cortemaggiore) si sono imposti per 3-1 (7-11, 11-8, 11-5, 11-7) su Mattias Mongiusti (Milano Sport) e Gaia Monfardini (Brunetti). Nel doppio femminile Under 17 oro e titolo italiano per la coppia formata da Nicole Arlia ed Emli Salliu. Le castellane hanno battuto in finale Miriam Carnovale ed Emma Sereno Regis. Ai Campionati Italiani Patalimpici, nel singolo assoluto maschile di classe 4, vittoria e titolo per Elia Bernardi. L’atleta della Brunetti era la testa di serie n. 2 e in finale ha vinto una vera battaglia terminata alla “bella” (7-11, 11-7, 6-11, 11-5, 11-6) contro il n. 1 Davide Scazzieri (Lo Sport è Vita Onlus). Ieri Elia Bernardi si era piazzato terzo nella gara a squadre: in semifinale il team castellano campione in carica non ha potuto affrontare la Fondazione Bentegodi per la presenza soltanto di Elia e l’assenza di Michela Brunelli, infortunatasi nei giorni scorsi e costretta a rinunciare. In Montenegro, nel torneo di consolazione allo Europe U13 Challenge, Azzurra Marinelli ha prevalso nei sedicesimi per 3-1 (11-8, 9-11, 11-8, 11-7) sulla macedone Stajkovska e negli ottavi ha perso per 3-0 (2-11, 5-11, 11-13) contro la polacca Ulatowska. L’Italia sabato ha chiuso all’ottavo posto, perdendo per 3-1 anche il confronto contro l’Austria, che è andata a segno con il 3-2 (12-10, 17-19, 7-11, 11-9, 11-8) in doppio di Benjamin Girlinger e Nina Skerbinz su Faso e Misceo, il 3-1 (11-2, 10-12, 11-78, 11-2) di Elina Fuchs su Marinelli e il 3-1 (11-9, 6-11, 11-2, 11-6) di Skerbinz su Misceo. L’unico successo italiano è stato di Trevisan 3-0 Kastl.