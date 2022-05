PARMA Il maggio del Borghesi è la speciale rassegna di visite guidate in costume dedicata al sipario storico del Teatro Regio di Parma. Sei appuntamenti distribuiti in tre giornate condurranno i visitatori ad ammirare e scoprire Il trionfo della Sapienza dipinto da Giovan Battista Borghesi nel 1829, con la speciale guida della Duchessa Maria Luigia in persona, giovedì 12 maggio 2022, ore 10.00 e 11.30, venerdì 20 maggio 2022, ore 15.00 e 16.30, domenica 29 maggio 2022, ore 10.00 e 11.30.

Le visite, della durata di circa un’ora, saranno un’occasione unica per scoprire il fascino di un’opera d’arte neoclassica di grande respiro stilistico e compositivo che si staglia sul palcoscenico di uno dei teatri d’opera più prestigiosi al mondo, rimasta intatta nel suo stato originario grazie all’intervento di numerosi e attenti restauri.

Dipinto per l’inaugurazione del Teatro su commissione della Duchessa Maria Luigia, il sipario raffigura Maria Luigia nelle sembianze della dea Minerva in una ricca scena allegorica che rappresenta le virtù del buon governo. Ciascuna visita, partendo dalla sala, accompagnerà i visitatori immergendoli negli anni e nelle atmosfere del Ducato di Maria Luigia, portandoli a scoprire la storia e le curiosità legate all’artista e alla committenza, e ad ammirare i dettagli del sipario in un percorso esclusivo che, passando per il Ridotto, si concluderà nel Palco Reale.

Biglietto € 10,00. Info e prenotazioni visitareilregio@teatroregioparma.it – tel. 0521203995

