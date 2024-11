Il mercatino di Natale dei bimbi del Redentore

Mantova I bambini dell’infanzia e della primaria dell’istituto Redentore organizzano il loro primo Mercatino di Natale, che si terrà nel giardino degli Istituti Redentore il 14 dicembre dalle 15 alle 17.30. Dopo aver letto ai bambini l’antica favola africana del Colibrì è stato loro chiesto di “trasformarsi in piccoli colibrì” per dimostrare come anche “una goccia d’acqua può essere importante” e che “insieme tutto si può”. Questa opportunità ci è stata offerta dalla dott.ssa Veronica Barini, cofondatrice dell’Associazione di Promozione sociale Colibrì. Il ricavato delle loro creazioni sarà devoluto per sostenere il carcere di Mantova e per l’acquisto di materiale scolastico per la scuola gestita da “Aejt”- Associazione Bambini e Giovani Lavoratori di Uvira nel Sud Kivu in Congo.