Calcio Serie B – Tempi duri per gli allenatori. E Possanzini si riscopre un “senatore” del torneo cadetto

MANTOVA La Serie B si sta riprendendo il tradizionale ruolo di “campionato mangia-allenatori”. Sono passate appena 13 giornate e si contano già 8 tecnici sollevati dall’incarico. E dire che quest’anno, finalmente, la pazienza dei presidenti sembrava sul punto di prevalere: nelle prime 7 giornate, infatti, si era registrato un solo esonero, quello di Pirlo dalla Sampdoria. Poi l’ecatombe: all’ottava sono saltati Gorini del Cittadella (provvedimento clamoroso, dal momento che i padovani non cambiavano allenatore da ben 30 anni) e Stroppa della Cremonese; alla nona via Vivarini dal Frosinone; stessa sorte per Bisoli del Modena e Valente del Sudtirol alla 12esima; infine Corini (il sostituto di Stroppa) della Cremonese e Martusciello della Salernitana alla 13esima. Piano piano, insomma, si sta ripetendo il copione della scorsa stagione, quando soltanto 7 società su 20 mantennero lo stesso mister dalla prima all’ultima giornata: Catanzaro, Cittadella, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Venezia. Perfino il Como, promosso in Serie A assieme a Parma e Venezia, non resistette alla tentazione di cambiare guida.

La conseguenza di questo valzer, se la guardiamo in chiave mantovana, è abbastanza sorprendente. Sì perchè Davide Possanzini si trova ad essere l’allenatore di Serie B con più presenze consecutive sulla panchina che occupa attualmente: le 38 dello scorso campionato in C più le 13 in B, uguale 51 (dai conteggi escludiamo play off, play out e Supercoppe). Divide lo scettro con Guido Pagliuca della Juve Stabia, anch’egli alla guida della sua attuale squadra dalla prima giornata dello scorso campionato di C. È un dato che avevamo già evidenziato in estate, quando però Possanzini era preceduto in questa speciale classifica da Edoardo Gorini, che dal 2021 sedeva ininterrottamente sulla panchina del Cittadella. Il suo recente esonero, come abbiamo visto, ha spalancato la strada al mister del Mantova. Il quale, visto l’andazzo, ha tutto il diritto di toccare ferro. Per la cronaca, alle spalle della coppia Possanzini-Pagliuca, si piazzano Rolando Maran con 39 presenze sulla panchina del Brescia (ovviamente escluse quelle del lontano 2005-06), Luca D’Angelo dello Spezia a 38 e Antonio Calabro della Carrarese a 30. Non abbiamo inserito Stroppa per via dell’esonero (era arrivato a 45).

La morale è presto fatta: continuità e pazienza non sono di casa in Serie B. Più andrà avanti la stagione e più questo trend verrà accentuato. Vecchi vizi che non sempre portano alla svolta auspicata.