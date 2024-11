Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore si arrende al Millenium Brescia

Cremona Dopo due derby vinti, a Lecco e in casa con Costa Volpino, la Volleyball Casalmaggiore non centra il tris. Con la Valsabbina Milleniun Brescia arriva una sconfitta nell’anticipo della nona giornata di andata del campionato di A2.

Un 3-0 (25-17, 25-11, 25-17) in poco più di un’ora di gioco in una gara senza storia e sempre in controllo per la formazione bresciana. L’ha definita quasi perfetta lo stesso tecnico della Millenium Solforati al termine della stessa. Ci si aspettava quel salto di qualità e quella continuità di rendimento che finora sono mancate a Pincerato e compagne ma la distanza dalle prime formazioni della classifica è ancora evidente. E la parte finale del girone di andata delle rosa sarà un confronto continuo con le formazioni più forti, a partire dalla trasferta di domenica prossima con San Giovanni Marignano. Tornando sul derby con le leonesse bresciane, che la partita sia stata a senso unico emerge dalle parole del libero rosa Giorgia Faraone: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Brescia è squadra che gioca una bella pallavolo. Noi però non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco in nessun fondamentale perché non siamo mai entrate in partita”.

Sergio Martini