La storia di Villimpenta raccontata da Barbara Polettini

VILLIMPENTA – “Un castello e la valle. Storia, cultura e folklore a Villimpenta dal 1600 al 1900”. È l’opera scritta da Barbara Polettini dedicata al piccolo paese mantovano al confine con il veronese: 424 pagine che ricostruiscono l’identità del territorio, consentendo alla comunità locale di acquistare la piena consapevolezza delle sue origini. Il libro è frutto di anni di ricerche negli archivi. La serata si è svolta nella sala polivalente ed è iniziata con un video girato dall’autrice – affiancata sul palco dal sindaco Fabrizio Avanzini e dalla vice Nicoletta Bonifacci – in cui si può osservare la metodologia di ricerca, alcune delle persone intervistate – fra cui Bruno Loatelli, cultore della storia e della tradizione locale recentemente scomparso – e foto recuperate nelle case dei villimpentesi. «Il libro – spiega la Polettini – nasce dal desiderio di scoprire vicende e aneddoti sul mio paese e sulle tante persone che ho conosciuto, per restituire loro la dignità che meritano». Un libro che profuma delle case di una volta. Di tradizioni. Di passato da ricordare. L’importanza della memoria è stata avvalorata dalle letture di alcuni brani da parte degli alunni delle medie. Il libro, che sarà consegnato a tutte le famiglie, si può ritirare presso in municipio.