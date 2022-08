Rugby Top 10 – Caila: “Questo Viadana promette bene”

VIADANA Agli ordini di Bernardo Urdaneta e del resto dello staff tecnico, prosegue la preparazione del Rugby Viadana in vista della nuova stagione. Si lavora con tanto fervore, figlio di un entusiasmo che si respira sia negli atleti confermati che nei nuovi. C’è grande entusiasmo, come fa presente Adolfo Caila, seconda linea dei gialloneri, nonchè punto di riferimento della squadra. «Inizio col dire che il modo col quale Urdaneta si propone alla squadra è molto positivo. Ogni tecnico ha un suo stile e ci mette del suo. Il nostro nuovo coach ci sta dando tanta carica. Qualcuno dei nuovi ragazzi è al debutto nel Top 10, come del resto il tecnico, ma noto che in tutti c’è entusiasmo e voglia di far bene. Tutto questo direi che è positivo, in attesa che sia ovviamente il campo a dare i verdetti. La preparazione procede nel modo migliore ed anche i nuovi si sono integrati bene. Detto ciò, bisogna ricordarsi che siamo solo in fase di preparazione. La squadra andrà valutata sul campo, dopo le prime amichevoli e la sfida in Coppa Italia con Rovigo. Ecco, queste partite ci verranno molto utili per valutare al meglio il gruppo in partita. Il tutto in proiezione dell’1 ottobre, quando comincerà la nostra nuova avventura nel Top 10 contro Rovigo. Sin dalle prime gare dovremo mostrarci costanti e concreti».

Da parte sua il gm Ulises Gamboa afferma quanto segue: «Partiamo col dire che lo staff tecnico si sta integrando e affiatando al meglio. Con Urdaneta ci sono Mariano Castany, Mariano Gastaldi, Claudio Gamboa. La società ha investito molto nello staff medico, senza dimenticare chi è preposto alla preparazione atletica, il fisioterapista. È uno staff allargato, di prim’ordine, molto competente. Ne faccio parte anch’io, nel ruolo di coordinatore. Non dimentichiamoci di Catalano, che è il team manager; del lavoro della segreteria; di Alberto Bronzini, il cui operato è molto prezioso per il settore giovanile. Il presidente Giulio Arletti ha dato enorme fiducia a tutto lo staff. E questa fiducia vedo che viene ripagata».