Quasi un milione per riqualificare il Palazzo del Mago

MANTOVA L’Amministrazione Palazzi ha partecipato con un progetto ad un bando regionale a graduatoria per la riqualificazione di fabbricati esistenti destinati a servizi abitativi pubblici, vincendo e ottenendo così un finanziamento di 974.450 euro destinati alla riqualificazione energetica del Palazzo del Mago, che conta complessivamente 84 appartamenti. Le opere riguarderanno il teleriscaldamento, i controsoffitti e gli infissi.

“Strettamente collegato al tema dell’efficientamento energetico è stato preso in esame anche il tema della sicurezza – ha detto l’assessore del Comune di Mantova Nicola Martinelli – la sostituzione delle caldaie con il teleriscaldamento permette infatti di dismettere gradualmente le linee del gas, migliorando sensibilmente la sicurezza dell’edificio. È uno dei più importante investimenti sull’efficientamento energetico mai realizzato dalle amministrazioni comunali su un edificio di valore storico. Occorre però specificare che i primi beneficiari di questo intervento saranno proprio gli inquilini stessi che si vedranno sensibilmente ridurre le spese energetiche della loro abitazione e del condominio, e trattandosi di nuclei spesso fragili tale intervento ha anche una valenza sociale. Occorre ridefinire i parametri della qualità abitativa degli alloggi dei servizi abitativi pubblici, migliorandone la qualità e l’efficienza, tale intervento va proprio in questa direzione”.

Il Comune di Mantova è il comune in Lombardia che ha avuto più risorse in assoluto, un milione su cinque messi a disposizione, segno della qualità progettuale dell’Amministrazione riconosciuta e premiata dalla Regione Lombardia.

Nello specifico i lavori vedranno l’eliminazione di circa 90 caldaie e l’allaccio al teleriscaldamento; lavori sui controsoffitti e sugli infissi e altri interventi finalizzati al miglioramento energetico dell’immobile.

Complessivamente l’immobile migliorerà di due classi energetiche (da classe G a classe E). Si stima una riduzione dei consumi nella misura del 35-40%.