Il Parco del Mincio approva un aggiornamento del Dup da 7,9 milioni di euro

MANTOVA Presso la sua sede, in piazza Porta Giulia 10, il direttivo del Parco del Mincio, rappresentato dal presidente, Maurizio Pellizzer, e dalla direttrice Cinzia De Simone, ieri ha messo all’ordine del giorno il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2021-2023. Presenti in videoconferenza i sindaci di Goito, Roncoferraro, Rodigo, Ponti sul Mincio e, per la provincia di Mantova, il sindaco di Marmirolo.

“Con l’aggiornamento a questo nuovo DUP, noi, come ente, ci teniamo a ribadire il nostro interesse ed impegno nell’ottica della salvaguardia della biodiversità, della qualità delle acque e dello sviluppo sostenibile, all’interno dell’area protetta che è il campo di azione del Parco del Mincio.” Così il presidente Pellizzer che concretizza quanto appena dichiarato citando i numeri legati al nuovo documento unico: 7.924.422,00 euro, valore totale dato dai progetti in corso (6.956.703,20 euro) e dai progetti candidati ad essere realizzati nel triennio 2021/23.

Tra le principali novità figura senz’altro la realizzazione della ciclovia turistica nazionale Sole, che rappresenta un punto chiave nel quadro di un turismo green e di prossimità sempre più sentiti a livello territoriale, regionale e nazionale, appunto.

“Altrettanto strategici – prosegue ora la direttrice del Parco del Mincio, Cinzia De Simone – sono gli interventi di incremento del capitale naturale così costituiti: miglioramento forestale presso il complesso morenico di Castellaro Lagusello (14.304 euro), conservazione e miglioramento delle biodiversità presso il Parco Bertone e i siti Natura 2000, (123.081 euro) e da ultimo, la riqualificazione del canale Osone, all’interno del progetto Ecopay Connect (305.810 euro)”.

Infine, non si vuole dimenticare il filone delle azioni di riqualificazione ambientale, legate al recupero di cave cessate all’interno del comune di Marmirolo (71.986 euro).

L’assemblea ivi convenuta e costituita ha alla fine approvato all’unanimità il Documento Unico per il triennio a venire, nonché il bilancio di previsione spese per il medesimo periodo.

Barbara Barison