Imbratta il portone e il citofono di un condominio per vendetta, denunciato

MANTOVA Nella tarda serata di ieri gli Agenti della Squadra “Volante”, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati nel Centro cittadino, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un passante il quale, alcuni istanti prima, riferiva di aver visto un uomo intento ad imbrattare di nero, con una bomboletta spray, il portone d’ingresso ed il citofono di un condominio di Corso Vittorio Emanuele II.

Gli Agenti, immediatamente giunti all’altezza del civico indicato, dopo aver accertato la veridicità della segnalazione riuscivano ad individuare e ad identificare l’uomo autore dell’imbrattamento, ancora presente nelle vicinanze dell’edificio.

Costui – tale S. C., 67 enne mantovano incensurato – alle domande incalzanti dei Poliziotti ammetteva, rassegnato, di aver commesso l’insensato gesto per vendetta nei confronti di una donna, residente all’interno del Palazzo, la quale, a suo dire, gli avrebbe rovinato la vita a causa di vecchi contrasti e rancori interpersonali.

Al termine delle fasi dell’intervento della “Volante”, al momento di essere trasferito negli Uffici di Piazza Sordello per le conseguenti attività di Polizia Giudiziaria, S. C. accusava un lieve malore; per questo motivo, gli Agenti facevano intervenire sul posto, nei pressi del MAMU, una Ambulanza del “118”. L’uomo veniva quindi soccorso in “codice verde”.

In relazione a quanto accaduto, S. C. veniva denunciato pertanto alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di deturpamento ed imbrattamento di immobili.