Import-export. Mantova al Top: saldo commerciale miliardario

MANTOVA – Le esportazioni italiane, secondo i dati Istat, nel 2025 registrano una crescita complessiva in valore del +3,3% rispetto all’anno precedente, e il territorio di competenza della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia registra una crescita tendenziale del +3,4%, raggiungendo un volume di circa 19,8 miliardi di euro. Parallelamente, si osserva un incremento anche sul fronte delle importazioni (+2,7%), che si attestano a 25,15 miliardi di euro. Mantova si conferma il traino dell’aggregato con un brillante +6,4%, performance che le vale il quarto posto su scala regionale. Al 31 dicembre 2025, le esportazioni mantovane hanno sfondato il tetto degli 8,1 miliardi di euro (+6,4% rispetto all’anno precedente). Di contro, le importazioni si sono attestate a 7,0 miliardi di euro (-0,5% sul 2024), per un un saldo commerciale positivo di 1.146 milioni di euro. Incrementi a due cifre per abbigliamento, tessile, pelli e accessori (+77,9%) e prodotti dell’agricoltura (+25,2%). Crescono anche i macchinari (+5,6%), le altre attività manifatturiere (+5,4%), alimentare (+2,9%) e gomma e materie plastiche (+1,7%). In forte flessione nel 2025 i metalli di base e prodotti in metallo (-14,7%), i mezzi di trasporto (-11,7%), legno e carta (-9,9%), prodotti chimici (-6,9%) e apparecchi elettrici (-1,6%). A trainare le importazioni sono i prodotti in metallo (+20,3%) e agricoli (+22,2%), seguiti da macchinari (+11,6%) e legno/carta (+7,6%). In netto calo, invece, gli acquisti dall’estero di coke e prodotti petroliferi raffinati (-38,5%), apparecchi elettronici e ottici (-22,9%), mezzi di trasporto (-19%) e prodotti tessili, abbigliamento, pelli ed accessori (-2,9%). L’export mantovano cresce a ritmi sostenuti verso Spagna (+17,2%), Francia (+14,9%), Austria (+10,5%), Polonia (+10,4%) e Paesi Bassi (+10,2%). Molto positivo anche il dato della Germania, che segna un +7,9%. Contrazioni verso Stati Uniti (-12,8%), Svizzera (-10,7%), Regno Unito (-7,6%) e Repubblica Ceca (-7,2%). Mantova ha incrementato in modo esponenziale gli approvvigionamenti da alcuni partner europei, con picchi straordinari da Ungheria e Belgio, affiancati da Germania e Francia.