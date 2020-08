In due giorni 12mila turisti sottoposti a tampone al rientro dalle vacanze

VERONA In due giorni in Veneto oltre 12 mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la positività o meno al coronavirus. Oggi altra giornata di grande afflusso per i “punti tampone” allestiti dalle Ulss e Aziende della regione: alle ore 13 erano oltre 5300 i tamponi effettuati. Come già era avvenuto il giorno di Ferragosto anche oggi le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento.