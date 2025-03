In giro con un coltello: denunciato 26enne del Gambia

MANTOVA Uno aveva un coltello con una lama di 10 centimetri e una dose da un grammo e mezzo di hashish, l’altro aveva addosso cinque grammi di hashish. Si tratta di due stranieri, entrambi 26enni, del Gambia il primo, del Senegal il secondo, fermati dai carabinieri di Mantova durante un servizio di controllo del territorio l’altro ieri tra i giardini Nuvolari e il parcheggio del supermercato Esselunga che si trova a poca distanza. Nei confronti del 26enne gambiano è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. I carabinieri hanno sequestrato l’arma e l’hashish, per il quale è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla prefettura. Stessa segnalazione anche per il suo coetaneo senegalese. I controlli, cui hanno preso parte anche gli agenti della Polizia locale, hanno interessato anche Galleria Ferri e il quartiere di Lunetta, e hanno portato all’identificazione di 27 persone.