In giro con un coltello e oltre mezzo etto di marijuana: denunciato un 67enne

MANTOVA Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Mantova procedevano, in piena notte, al controllo di una persona sul Corso Garibaldi, il cui atteggiamento, anche alle circostanze di tempo, aveva destato sospetto. La successiva perquisizione personale confermava i sospetti dei militari poiché l’uomo, di 67 anni, veniva trovato in possesso di quasi 60 grammi di marijuana e di un coltello lungo 15 cm e con lama di 6,5 cm, il cui possesso non veniva giustificato. La droga e l’arma venivano immediatamente sequestrate. E’ molto alta, infatti, l’attenzione dei Carabinieri al porto ingiustificato di oggetti o strumenti atti ad offendere che potrebbero procurare gravi danni in caso di liti anche per futili motivi. I militari, dopo gli accertamenti del caso, hanno denunciato l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di arma da taglio.