Inaugurata la rinnovata via Luzio

Sabato 11 luglio 2026 Il Comune di Mantova inaugura la riqualificazione di via Luzio e via 8 Marzo, un intervento che migliora l’accessibilità, la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico nel quartiere Valletta Valsecchi.

Le opere, rientrano nell’Accordo Locale fra Regione Lombardia e Comune di Mantova per il miglioramento dell’accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli e sono state finanziate da Regione Lombardia con un investimento di 389.273,41 euro per via Luzio e Via 8 Marzo e di 166.127,41 euro per via Scalarini .

L’intervento interessa un’area di circa 8.500 metri quadrati e rappresenta un tassello importante nel percorso di riqualificazione della mobilità cittadina, con particolare attenzione all’inclusione e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Prima dei lavori, sia via Luzio sia via 8 Marzo presentavano criticità che limitavano la fruibilità degli spazi pubblici. In via Luzio il percorso ciclopedonale proveniente da via Volta si interrompeva, obbligando i ciclisti a utilizzare la carreggiata. Mancavano inoltre percorsi tattili per persone non vedenti e ipovedenti, attraversamenti sicuri, un collegamento pedonale continuo con via Scalarini e un’illuminazione adeguata.

Situazione analoga anche in via 8 Marzo, strada a fondo chiuso al servizio di tre condomini esistenti e di due edifici di recente riqualificazione, dove erano assenti percorsi pedonali definiti e protetti e dove alcune aree risultavano prive di una precisa funzione urbana.

Con questo intervento il Comune ha realizzato una riqualificazione complessiva delle vie, migliorando l’accessibilità allo stadio comunale Danilo Martelli e ampliando la rete della mobilità dolce. I nuovi percorsi consentiranno spostamenti più sicuri e inclusivi, favorendo pedoni, ciclisti e persone con ridotte capacità motorie, non vedenti e ipovedenti.

Tra gli interventi più significativi figurano: la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale in via Luzio mediante l’allargamento del marciapiede fino a 2,50 metri;

la rimozione del muro che separava la strada dall’area di parcheggio, ad eccezione del tratto prospiciente la scuola dell’infanzia Anna Frank; la riorganizzazione degli spazi davanti alla scuola con ampliamento dell’aiuola, nuova disposizione dei parcheggi e istituzione del senso unico verso via Volta; la realizzazione di un’area rialzata in corrispondenza del ristorante presente lungo la via, per aumentare la sicurezza degli attraversamenti; la costruzione del nuovo marciapiede in via 8 Marzo;la riqualificazione delle aree di sosta e degli spazi verdi con pavimentazioni drenanti;il rifacimento del manto stradale di via Luzio, via 8 Marzo e del

parcheggio posto a nord della via;il completo rinnovamento della pubblica illuminazione con nuovi punti luce dedicati sia alla carreggiata sia ai percorsi ciclopedonali.

I nuovi percorsi si collegano inoltre agli interventi previsti in via Scalarini, garantendo una rete ciclopedonale continua fino a via Ariosto.

L’intervento nello specifico prevede: l’ampliamento del percorso esistente su via Scalarini per trasformarlo in percorso ciclopedonale di larghezza 250cm; la rimozione dei pali dell’illuminazione installati nelle proprietà private e il loro successivo riposizionamento sul lato opposto; la realizzazione di un collegamento pedonale tra via Scalarini e via 8 Marzo realizzato nell’area compresa tra i condomini di recente costruzione e via Brennero; la realizzazione di una siepe di mitigazione parallela al percorso sopra menzionato verso via 8 Marzo in continuità e a proseguimento di quella già presente a sud di via Scalarini; l’estensione della pavimentazione rialzata in asfalto dedicata all’attraversamento dei pedoni e la creazione di un nuovo punto di attraversamento adeguatamente segnalato in corrispondenza di strada Diga Masetti.

Oltre alle opere viabilistiche sono stati eseguiti interventi di sistemazione del verde e di potenziamento della pubblica illuminazione, contribuendo a migliorare la qualità urbana e la vivibilità del quartiere.

«E’ la prima opera che inauguriamo come nuova amministrazione, e siamo felici perché è molto bella e importante. Rispetto a prima, lo spazio è oggi completamente trasformato: dal punto di vista visivo, ma anche della riorganizzazione degli spazi, finalmente ordinati e funzionali. Va dato ovviamente merito di tutto ciò all’amministrazione precedente, che ha avviato e accompagnato i lavori di rigenerazione di queste vie, che come in molti altri interventi fatti in città, smettono di essere luoghi destinati solo alle auto e diventano spazi per la comunità. Voglio citare e ringraziare Regione Lombardia che ha finanziato questi lavori all’interno di un progetto complessivo per migliorare l’accessibilità allo stadio”dichiara Andrea Murari Sindaco di Mantova.

“Ringrazio i cittadini e i commercianti di queste vie per la pazienza dimostrata durante i lavori Questo è un importante intervento di riqualificazione che completa un tassello del percorso di valorizzazione del quartiere : prosegue la rete dei collegamenti ciclopedonali, restituisce spazio sicurezza e qualità a questa strada da continuità agli interventi già realizzati, dalla palestra Boni alla scuola Mazzolari” aggiunge Nicola Martinelli Assessore ai Lavori Pubblici.

In Via Luzio e Via 8 marzo i lavori sono iniziati il 24 novembre 2025 e si sono conclusi il 26 giugno 2026. In Via Scalarini i lavori sono iniziati il 14 novembre 2025 e si sono conclusi il 30 aprile 2026.