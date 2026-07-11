Incidente a Bagnolo San Vito: due auto si urtano, cinque feriti

Attorno alle 21, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata per un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Bagnolo San Vito. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Giacomo Matteotti e via Gramsci, coinvolgendo complessivamente cinque persone.

Dal comando provinciale è partita la prima squadra con un’APS (Autopompa Serbatoio), che ha prestato soccorso agli occupanti dei veicoli in collaborazione con i sanitari della Croce Verde e del Soccorso Azzurro, intervenuti con le rispettive ambulanze. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.