Inaugurato l’albero di Natale in piazza Cavallotti

MANTOVA Anche l’albero di Natale in piazza Cavallotti è stato illuminato a festa. Domenica 1° dicembre si è tenuta una piccola cerimonia per l’inaugurazione dell’accensione delle luminarie collocate sulla magnolia davanti al Teatro e al Caffè Sociale.

Per l’occasione, erano presenti l’assessore Iacopo Rebecchi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e i consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Mantova, grazie ai quali è stato allestito e addobbato l’albero di Natale all’ingresso del centro storico cittadino. Durante l’evento sono stati donati ai bambini delle palle di Natale con il logo di Banca Mediolanum e dei biscotti natalizi.