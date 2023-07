MANTOVA La città praticamente vuota, compresa la sponda del lago Superiore, balneabile ma senza bagnanti. La massima registrata oggi a Mantova è stata di 36°C, mentre in provincia si sono superati i 37° a Poggio Rusco (37,2) e a Sermide (37,4). E quella di oggi è stata solo la prima giornata di quella che è stata annunciata dal servizio meteo come la settimana di fuoco, con poca originalità battezzata come “Caronte”.