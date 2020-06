Volley C femminile – La nuova Intermedia Medole toglie i veli

MEDOLE In casa Intermedia Medole è già il momento di togliere i veli (ma non la mascherina) sulla squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie C sotto la guida dei confermati allenatori Andrea Negri e Massimo Segala. Partiamo dalle conferme: Chiara Bazzoli, il capitano, ricoprirà un nuovo ruolo passando da banda a opposto; le centrali Giorgia Tessari e la veterana Silvia Sarassi, il libero Claudia Venturini, arrivata a Medole lo scorso anno, la banda Miriam Avona e la giovane palleggiatrice Daniela Bellini, entrata a fine stagione nel roster della serie D, da quest’anno definitivamente in prima squadra. Tra le confermate c’è anche il libero Gisella Andreoletti, arrivata lo scorso anno dal Real Mazzano: la sua stagione è stata interrotta dalla gravidanza, ma ora Gisella è pronta ad indossare di nuovo scarpe e ginocchiere e a “raccogliere ogni palla”.

Sono ben sei le novità in rosa, frutto del grande lavoro svolto dal team manager Simone Zoni e dal direttore sportivo Angelo Sarassi. Del “pacchetto” Real Volley Mazzano vi avevamo già detto. Comprende la palleggiatrice Sabrina Bianchini, classe 1992, bandiera del club bresciano dalle giovanili e fino alla scalata in B2. Chiara Patelli, classe 1998, sicuramente uno dei migliori centrali emergenti nel panorama nazionale. E Giorgia Fontana, banda classe 1998, anche lei artefice della scalata Real dalla D al campionato nazionale di B2.

Gli altri volti nuovi rispondono ai nomi di Greta Facchetti, opposto classe 1995, un passato nelle giovanili del Monticelli Brusati in B1, poi un infortunio e la ripartenza dalla D al Cus Brescia. Nel 2017, col Volta Mantovana, ha vinto il campionato di serie C e lo scudetto regionale. Nell’ultima stagione ha militato nel Gussago in B2. Elena Zanola, banda classe 1995, ha debuttato in serie A1 nel marzo 2013, a 17 anni, con la maglia del Metalleghe Sanitars Montichiari. In seguito è passata all’Ospitaletto in B2, si è poi trasferita per motivi di studio in Veneto, giocando sempre in B2. Lo scorso anno è tornata nel bresciano tra le fila del Gussago. Lisa Olioso è l’ultimo acquisto portato a termine dall’Intermedia: banda classe 1997, è cresciuta nelle giovanili del Curtatone sotto l’ala di coach Beccari, negli ultimi anni ha sempre militato in B2, le ultime due stagioni al Porto Mantovano, ottenendo la promozione in B1 e l’importante traguardo della Final Four di Coppa Italia; l’Ngs l’avrebbe confermata, ma Lisa ha deciso di sposare il progetto Medole ripartendo dalla serie C.

«Dopo il gran lavoro fatto dai dirigenti per assemblare una squadra in grado di ben figurare nel nuovo campionato – afferma entusiasta il presidente Luca Zani – non vediamo l’ora di tornare alla normalità, in palestra a sudare e a lavorare come sappiamo fare. Quest’anno ogni cosa è possibile, siamo pronti a tutto e sogniamo».