Incidenza in calo, ma Mantova è sempre prima in Lombardia

MANTOVA Con un’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti di 537,70 casi la provincia di Mantova resta quella con il tasso di positività più alto della Lombardia per la seconda settimana consecutiva. Questo nonostante ci sia stato un lieve calo nei gli ultimi 7 giorni: il dato dello scorso primo dicembre era infatti di 574,07 di incidenza. Lieve anche il calo del numero di casi di Covid accertati nel Mantovano nell’ultima settimana: 2188 alla data dell’8 dicembre contro i 2336 che risultavano il primo del mese. Tutte le voci del report sono in diminuzione nella nostra provincia, ma restano comunque le più alte a livello regionale. I nuovi casi registrati nella giornata di giovedì scorso sono stati 289 (una settimana prima erano stati 370), così come l’incidenza giornaliera ogni 100mila abitanti è passata da 90,93 a 71,02. In crescita, invece, i dati del rapporto di incidenza settimanale con riferimento alla Lombardia che è attualmente pari a 1,56 contro 1.36 della scorsa settimana, nonché l’incidenza giornaliera rapportata alla Lombardia, che è salito a 1,73 contro 1,36 di sette giorni prima. Resta invariato il numero di persone ricoverate per Covid nelle strutture sia pubbliche che private della nostra provincia; 77 con una variazione minima dei pazienti in terapia intensiva, attualmente uno solo, mentre una settimana fa erano due. La provincia di Lecco, che lo scorso primo dicembre era subito dietro a quella di Mantova, ora è stata superata da quella di Cremona; un dato questo che consolida il primato dei distretti di Ats Val Padana per quel che riguarda i contagi.