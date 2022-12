Covid: continua il calo dei contagi ma non dei decessi. Sei morti in sette giorni

MANTOVA In un quadro generale che vede calare il tasso di positività in modo costante sebbene lento e graduale, c’è purtroppo un dato che resta costante, ed è quello relativo alla mortalità. Infatti la quarta ondata di Covid, quella infinita iniziata nell’agosto 2021, e che da un anno a questa parte è caratterizzata esclusivamente dalla variante Omicron e dalle sue sottovarianti, di fatto continua a mietere vittime. L’ultimo report settimanale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, quello aggiornato a ieri, venerdì 9 dicembre, si parla di 222 nuove vittime a livello regionale. Per quel che riguarda Mantova la media è di un decesso per Covid al giorno dall’inizio del mese di dicembre. Il dato è quello dei decessi per Covid registrati dall’ospedale Carlo Poma, dove risultano sei vittime del virus nei primi 7 giorni. Una media che conferma quello che è stato il trend dello scorso novembre, quando sono state contate 26 vittime del Covid, per una media di poco superiore a 0,8 decessi al giorno, la stessa dei primi 7 giorni di dicembre. Altra conferma è l’identikit delle vittime del Covid: prevalentemente di sesso maschile e di età superiore ai 75 anni. La vera novità è che queste vittime non sempre sono affette da altre patologie che combinate con il Covid portano al decesso. Resta comunque il fatto che l’indice di letalità di questa fase della pandemia è di gran lunga inferiore a quelli delle precedenti ondate. Attualmente infatti l’indice di letalità nel Mantovano è a 3.4 contro il 22.7 della terza ondata (la prima e la seconda ondata avevano fatto registrare indici di letalità rispettivamente di 193.8 e 26.6). Quanto al tasso di mortalità attuale è 1.6 nella nostra provincia, poco meno della metà di quello della terza ondata (pari a 3.6).