Incontri in provincia per l’eliminazione della violenza sulle donne

MANTOVA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Associazione Centro Aiuto alla Vita, in collaborazione con i Centri Antiviolenza e Case Rifugio del territorio e con il patrocinio del Comune di Mantova, organizza una serie di incontri in streaming. “Il Comune di Mantova promuove e sostiene un ricco programma di iniziative di sensibilizzazione- ha annunciato l’assessore alle Pari Opportunità Chiara Sortino – in collaborazione con i centri antiviolenza operanti sul territorio. Si svolgeranno incontri e convegni in modalità online e sarà lanciato sui social un video promosso dal Comune di Mantova”. Il primo in agenda, martedì 24 novembre alle ore 17.30, ha per titolo “Di pari passo”. Interverranno l’assessore alle Pari Opportunità Chiara Sortino e il docente Loris Vezzali dell’Università di Modena e di Reggio Emilia. Modererà la presidente del Cav mantovano Marzia Bianchi (iscrizione e registrazione: https://centroedunova.clickmeeting.com/352935818/register lnfo: sosviolenza@centroaiutovitamantova.it oppure 3421250058). Altri appuntamenti nel medesimo ciclo di incontri contro la violenza sono in programma mercoledì 25 novembre alle 9, alle 15 e alle 17, giovedì 3 dicembre alle 15 e alle 17, venerdì 4 dicembre alle 16, e giovedì 10 dicembre alle 15 e alle 17. Inoltre, dal 25 novembre, in collaborazione con Federfarma Mantova – Associazione Titolari Farmacia, in tutte le farmacie della città saranno disponibili gratuitamente fino ad esaurimento le mascherine con la scritta “Non sei sola” e il numero verde antiviolenza 1522 attivo 24 ore su 24.