Natale dello sportivo a Marmirolo, successo di pubblico

MARMIROLO – “Il natale dello sportivo” a Marmirolo ha confermato quanto sia forte e radicata nel territorio la collaborazione esistente tra le società sportive e l’amministrazione locale. Il tradizionale appuntamento di fine anno promosso dal Comune con il convito sostegno delle varie realtà operanti nel territorio in molti ambiti del mondo dello sport si è svolto lunedì pomeriggio nella sala centrale della biblioteca comunale. A coordinare le varie fasi dell’evento, carico di entusiasmo e di emozioni, è stata l’assessore allo sport Elena Betteghella che aveva al proprio fianco per l’occasione il giornalista Adalberto Scemma e la docente dell’istituto Scientifico di Mantova, Laura Spiritelli. Tra i presenti anche il sindaco, Paolo Galeotti, ed altri esponenti della giunta a conferma dell’attenzione che viene rivolto a questa realtà locale. L’iniziativa non solo aveva lo scopo di creare un momento di confronto, che poi ha lasciato posto allo scambio degli auguri natalizi, tra tutti gli addetti ai lavori e il Comune di Marmirolo, ma pure la donazione ad ogni seocità presente del libro dal titolo “Podcast generation”. Una pubblicazione ottimamente curata dall’esperto giornalista ed autore mantovano, Scemma, che con questo saggio analizza ed evidenzia gli aspetti più caratteristici di molteplici discipline.