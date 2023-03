Infiltrazioni negli archivi del tribunale: lavori alla raccolta delle acque

MANTOVA Partiranno lunedì i lavori in via Poma, tra i civici 11 e 13, per l’eliminazione di infiltrazioni di acque reflue presso il fabbricato del Tribunale di Mantova, provenienti dalla condotta di raccolta delle acque meteoriche.

Per procedere con gli interventi, che verranno sostenuti economicamente dal Comune, vista la collaborazione con gli Uffici giudiziari, verrà occupato e manomesso il suolo pubblico, tramite cantiere, fino al 17 marzo.

I lavori saranno realizzati da Aqa Srl del gruppo Tea, tramite l’ausilio della ditta specializzata Acque della Concordia di Mantova.

Saranno garantiti la circolazione pedonale, in sicurezza, lungo il marciapiede di via Poma, gli ingressi alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con gli interventi, ai passi carrabili. Sempre dal 13 al 17 marzo sarà imposto il divieto di sosta 0-24, con rimozione dei veicoli per consentire la manovra di accesso/uscita dei mezzi dal Tribunale.

È inoltre prevista l’interruzione temporanea della viabilità sulla corsia destra di via Poma, nel senso di percorrenza, col posizionamento di uno sbarramento all’inizio dell’aiuola centrale.

Vi sarà l’istituzione del doppio senso di circolazione, sempre presso la corsia destra della strada, nel tratto compreso tra il civico 15 e il 17a di via Poma, per i soli veicoli diretti al passo carraio. Naturalmente nell’area interessata verrà posizionata la necessaria segnaletica stradale temporanea.