Rugby Top 10 – Viadana detta legge nel derby: Calvisano battuto (21-39)

CALVISANO (Bs) Il Viadana detta legge nel derby di Calvisano. I gialloneri battono 39-21 i bresciani, espugnano il “San Michele” dopo ben 10 anni e si fanno perdonare lo scivolone dello “Zaffanella” contro Piacenza. Al Viadana è riuscito tutto quello che per troppe gare è rimasto incompiuto: solidità, superiorità in mischia, qualità nelle giocate e soprattutto si è visto una squadra coraggiosa, che ha saputo osare nei momenti chiave del match. Viadana è entrato in campo subito con il piglio giusto. Da parte di Calvisano tantissimi errori in mischia chiusa e nei raggruppamenti. Il Viadana vince con merito una gara troppo importante e che riporta fiducia in vista del prossimo match: l’altro derby, quello con Colorno.

TRANSVECTA CALVISANO-RUGBY VIADANA 21-39

MARCATORI P.t. 4’ m Ruiz tr Dogliani (0-7), 11’ cp Dogliani (0-10), 14’ m Van Zyl tr Hugo (7-10), 23’ m Jannelli tr Dogliani (7-17), 29’ m Ruiz (7-22), 39’ cp Dogliani (7-25). S.t.: 46’ Sauze tr Baronio (7-32), 63’ m Ceciliani tr Hugo (14-32), 67’ m Caputo tr Baronio (14-39), 72’ m Van Zyl tr Hugo (21-39)

TRANSVECTA CALVISANO Van Zyl; Vaccari, Waqanibau, Massari (41’ Regonaschi), Bronzini (65’ Consoli); Hugo, Palazzani (cap); Vunisa, Bernasconi (47’ Boschetti), Grenòn (5’ Maurizi); Ortis, Van Vuren (54’ Zanetti); D’Amico (63’ Sassi), Marinello (41’ Ceciliani), Brugnara (63’ Schiavon).

All.: Guidi.

RUGBY VIADANA 1970 Sauze; Ciardullo (71’ Di Chio), Jannelli, Caputo (71’ Morosini), Crea; Dogliani, Baronio; Ruiz, Wagenpfeil (77’ Fierro), Locatelli; Mannucci (71’ Paolucci), Schinchirimini; Oubina, Montilla (71’ Grippo), Fiorentini (61′ Mignucci). All.: Urdaneta.

ARBITRO Bottino (Roma). Assistenti: Angelucci di Livorno e Merli di Ancona. Quarto uomo: Marrazzo di Modena. TMO: Liperini di Livorno.

NOTE Cartellini: al 20’ giallo a Samuela Vunisa (Calvisano), al 34’ giallo a Ruiz (Viadana), al 34’ rosso a Vunisa (Calvisano), al 39’ giallo a Waqanibau (Calvisano), al 53’ giallo a Baronio (Viadana). Calciatori: Hugo 3/3 (Calvisano), Dogliani 4/5 (Calvisano), Baronio 2/2 (Viadana). Punti conquistati: Calvisano 0, Viadana 5. Player of the match: Federico Ruiz (Viadana).