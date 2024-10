Irregolare più di un terzo dei cantieri. Intesa Comune-Ats sulla sicurezza

MANTOVA Presenza di amianto, aumento delle malattie professionali, tre morti sul lavoro dall’inizio dell’anno. Questi i dati a grandi forniti a grandi linee dalla Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spsal) di Ats Val Padana relativamente alla Settimana Europea per la sicurezza a la salute sul lavoro che si terrà a Mantova dal 21 al 30 di ottobre prossimo. Edilizia e agricoltura i settori più a rischio; nion è un caso che su 118 aziende agricole controllate ne sono state sanzionate 33, poco meno di un terzo del totale. Sono invece più di un terzo le aziende e i cantieri sanzionati per irregolarità: 132 su 376 , di cui 76 controllati per amianto. Il programma di eventi in città per la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro “Insieme per un lavoro sano e sicuro” è stato presentato ieri nella sala Consiliare del Comune di Mantova. Tra questi eventi mercoledì 23 ottobre in piazza Erbe e alla Loggia del Grano della Camera di Commercio si svolgerà Safety Free All con l’analisi realistica sulle cadute dall’alto e sulla gestione degli ambienti confinati.

La rassegna di eventi è stata curata da Ats Val Padana in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Mantova. I due enti, inoltre, sempre nella giornata di mercoledì prossimo, sottoscriveranno il progetto Salute e Sicurezza nei cantieri. Le iniziative e l’accordo sono stati presentati dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli, dal dirigente Carmine Mastromarino, dal direttore generale Ats Val Padana Ida Ramponi e dal responsabile dello Spsal di Ats Val Padana Alberto Righi. La sottoscrizione del progetto Salute e Sicurezza nei cantieri riguarda l’accordo, approvato dalla Giunta Palazzi lo scorso 1° ottobre, tra l’Ats Val Padana e l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova sulle attività di promozione della sicurezza nei cantieri. Tale progetto tra i due enti prevede, in sintesi, una cooperazione finalizzata a perseguire l’obiettivo di promuovere la sicurezza nei cantieri, dalla fase di progettazione dell’opera, fino alla realizzazione, attraverso una serie di azioni.