Sorvegliato speciale a zonzo di notte. Arrestato e rimesso in sorveglianza speciale

MANTOVA Da sorvegliato speciale a sorvegliato speciale. Un 22enne di Mantova è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile che lo hanno rintracciato in giro per la città in orario notturno nonostante avesse il divieto di uscire di casa tra le 21 e le 7. Il giovane è attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Mantova. Mercoledì scorso tra i servizi di controllo del territorio che i carabinieri del Radiomobile stavano effettuando, c’era anche quello relativo a coloro che sono sottoposti a misure cautelati quali la sorveglianza speciale. I militari sono così andati a verificare che il 22enne fosse in casa tra le 21 e le 7 del mattino. Non trovandolo hanno dato il via alle ricerche, che si sono concluse quando il giovane è stato individuato mentre camminava per strada. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza di reato e il giorno seguente il 22enne è stato portato in tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto ma contestualmente ha disposto la liberazione immediata del 22enne ed il ripristino della misura della sorveglianza speciale che aveva appena trasgredito.