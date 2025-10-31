La 5 ^B della scuole primaria Pomponazzo alla cerimonia “Fiori sulle tombe” al cimitero monumentale

E’ tornata ieri al cimitero monumentale di Borgo Angeli la tradizionale cerimonia “Fiori sulle tombe”. L’evento educativo è stato curato dal Comune di Mantova e dal gruppo Tea.

Protagonisti della commemorazione dei defunti al campo santo è stata la classe 5^B della scuola primaria Pomponazzo, accompagnata dalle autorità cittadine, dalle insegnanti e dal personale del servizio cimiteriale.

In un primo momento la classe, insieme agli insegnanti Maria Cristina De Padova, Valerio Scalvinoni e Susanna Natoli, è stata guidata sulle tombe dei personaggi illustri dal presidente dall’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli e dal responsabile dei servizi cimiteriali di Tea Luca Rosignoli che hanno raccontato le biografie e le curiosità. “Il cimitero – ha sottolineato Pedrazzoli – è uno spazio di storia, cultura e identità. È importante ricordare questi valori di comunità”.

Le ragazze e i ragazzi hanno fatto tappa davanti alle tombe di Roberto Ardigò, Ippolito Nievo, Clelia Gatti Aldrovandi, Lucio Campiani, Paride Suzzara Verdi, Giuseppe Guindani e Tazio Nuvolari.

Successivamente il tour è proseguito al tempio crematorio e poi in un’area dove sono stati deposti i fiori forniti da Tea sulle tombe abbandonate. Pedrazzoli, infine, ha reso omaggio con altri vasi di fiori alle tombe dei primi cittadini Cesare Genovesi, Carlo Camerlenghi, Giuseppe Rea, Eugenio Dugoni, Luigi Grigato, Gianni Usvardi e Vladimiro Bertazzoni.

Fiorenzo Cariola