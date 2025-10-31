Il Comitato di indirizzo AIPo ha nominato l’ing. Gianluca Zanichelli Direttore dell’Agenzia

Il Comitato di Indirizzo AIPo, formato da Gianpaolo Bottacin (Assessore regionale del Veneto all’Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico e Presidente del Comitato di Indirizzo), Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Gianluca Comazzi (Assessore regionale della Lombardia al Territorio e Sistemi verdi) e Marco Gabusi (Assessore regionale del Piemonte a Trasporti e infrastrutture, Opere pubbliche e difesa del suolo, Protezione civile) ha nominato nella seduta del 27 ottobre 2025 l’ing. Gianluca Zanichelli Direttore dell’Agenzia. L’incarico ha una durata quinquennale. Zanichelli rivestiva attualmente la carica, temporanea, di Direttore facente funzioni.