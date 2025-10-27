La contemporaneità del Grana Padano a Glossaria, protagonista dei Wine Tasting nelle varie stagionature

Mantova – Inizia nel 1135 tra i monaci dell’Abbazia di Chiaravalle la storia del Grana Padano DOP, il formaggio a denominazione d’origine protetta da anni più consumato nel mondo, nel 2024 con oltre 5,6 milioni di forme prodotte ed un consumo all’estero del 51,2%. Restando fedele alle sue radici, il Grana Padano sa innovare, mantenendo la sua essenza. Quindi, è un formaggio capace di essere contemporaneo e di farsi apprezzare dai consumatori di oggi. Questo valore sarà confermato a “GOLOSARIA”, dove dal 1° al 3 novembre prossimi a Fiera Milano Rho rinnoverà un legame ventennale con l’evento tra i più apprezzati dagli appassionati del gusto, dal tema “Il gusto della contemporaneità”. La contemporaneità del Grana Padano DOP sarà esalta nella sua versatilità. Con le sue diverse stagionature, accompagnerà i quindici appuntamenti di wine tasting tenuti da Paolo Massobrio, Marco Gatti, Fabio Molinari e Alessandro Ricci, consolidando il proprio ruolo di formaggio perfetto per accompagnare la degustazione dei grandi vini. “La collaborazione con “GOLOSARIA” cresce di anno in anno grazie all’impegno nell’innovazione del gusto che il Consorzio Tutela Grana Padano dedica alla sua produzione secolare e alla professionalità degli organizzatori di “GOLOSARIA” – spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio – Esaltare la contemporaneità del Grana Padano ribadisce come la tradizione e l’innovazione sappiano coesistere, offrendo un prodotto che si adatta perfettamente agli stili di vita e di consumo odierni. Si tratta di una caratteristica che emergerà con forza anche dal grande impegno del Grana Padano DOP nei prossimi mesi, in qualità di Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.