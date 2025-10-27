Successo per i due eventi del weekend alla Fiera Millenaria di Gonzaga

GONZAGA – Si è concluso con ottimi risultati il weekend di eventi ospitato alla Fiera Millenaria di Gonzaga, che nei giorni di sabato 25 e domenica 26 ottobre ha visto svolgersi due importanti appuntamenti di rilievo nazionale: il 43° Campionato Italiano F.I.A.C. di Colombicoltura e i Campionati Italiani di Body Building.

Nel quartiere fieristico, i padiglioni 3 e 4 hanno accolto il 43° Campionato Italiano di Colombicoltura, organizzato dalla F.I.A.C. – Federazione Italiana Allevatori Colombi. La prestigiosa esposizione ha registrato un’elevata partecipazione, con circa mille colombi ornamentali e 120 espositori provenienti da ogni parte d’Italia.



L’evento ha rappresentato non solo un momento di confronto tra allevatori e appassionati, ma anche un’occasione di scoperta per il pubblico, che ha potuto ammirare da vicino la straordinaria varietà e bellezza delle razze italiane di colombi, vero e proprio patrimonio culturale e genetico del nostro Paese. Ottima anche la risposta dei visitatori, che hanno affollato i padiglioni durante le due giornate di apertura, confermando l’interesse crescente verso la colombicoltura ornamentale e le attività promosse dalla Federazione.

Sempre sabato 25 ottobre, la Fiera Millenaria ha fatto da cornice anche ai Campionati Italiani di Body Building, organizzati dalla WPF (World Physique Federation) in collaborazione con la N.B.B.U.I. (New Body Building Union International).

Sul palco si sono sfidati settanta atleti, suddivisi in diverse categorie maschili e femminili, in una competizione che ha unito forza, tecnica ed estetica. L’evento ha riscosso grande entusiasmo sia tra i partecipanti che tra il pubblico, che ha seguito con passione le varie prove fino alla proclamazione dei vincitori assoluti, i quali accederanno di diritto ai prossimi Campionati Mondiali.

Gli organizzatori di entrambi gli eventi si sono dichiarati pienamente soddisfatti della riuscita delle manifestazioni e della grande partecipazione di pubblico, che ha confermato ancora una volta la Fiera Millenaria di Gonzaga come un punto di riferimento per eventi di qualità e di respiro nazionale.

La domenica i padiglioni della Millenaria hanno ospitato anche la Festa del Ringraziamento di Unità pastorale per l’anno trascorso e i prodotti della terra, a cura di U. P. Terre Matildiche, Proloco ProGo, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, CIA, Coldiretti, Confagricoltura.