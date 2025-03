La crisi della chimica: la questione Versalis all’attenzione del governo

Mantova Il futuro della chimica di base in Italia è a rischio e con esso quello di intere filiere industriali strategiche, compresa quella di Mantova. Lo sostiene la deputata mantovana e vicepresidente di Azione Elena Bonetti che ha indirizzato al governo puntuali quesiti.

«La progressiva chiusura degli impianti Versalis impone una riflessione urgente: senza una chiara politica industriale, il nostro paese rischia di diventare dipendente da fornitori esteri per materie prime essenziali, con gravi conseguenze economiche e occupazionali», spiega l’on. Bonetti.

Su questo punto ha presentato un’interrogazione al ministro Urso: «È necessario conoscere gli esiti del tavolo nazionale sulla chimica e ottenere garanzie precise sul cronoprogramma di Eni. Il governo ha il dovere di assicurare che la trasformazione industriale avvenga tutelando l’occupazione. Mantova e altri territori non possono essere lasciati senza prospettive» conclude l’on. Bonetti.