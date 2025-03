Calcio Serie B: MANTOVA-JUVE STABIA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Il Mantova, reduce da due sconfitte, vuole ritrovare i tre punti che in casa mancano dal 21 dicembre. Tre assenze per mister Davide Possanzini: l’indisposto Ruocco e gli infortunati Brignani e Muroni. Ben 6 i diffidati (7 con l’assente Brignani): Radaelli, Burrai, Bani, Mensah, Aramu e Redolfi. Anche la Juve Stabia di Guido Pagliuca, priva del bomber Adorante (squalificato) è reduce da due sconfitte ma occupa un più che rassicurante settimo posto. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-JUVE STABIA 0-0

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Maggioni, Cella, Solini; Radaelli, Trimboli, Burrai, Giordano; Bragantini, Mancuso; Mensah. A disp.: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Wieser, Fiori, Galuppini, Fedel, Artioli, Paoletti, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Bellich, Peda; Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Mosti, Piscopo; Candellone. A disp.: Matosevic, Quaranta, Rocchetti, Dubickas, Buglio, Baldi, Meli, Morachioli, Sgarbi, Gerbo, Maistro, Louati. All.: Pagliuca.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo (assistenti: Belsanti di Bari e Pressato di Latina; addetto al Var: La Penna di Roma 1).

RETI:

NOTE: Calci d’angolo: 1-1.

Primo tempo

30′ Punizione di Burrai dai 30 metri, conclusione centrale e palla che termina tra le braccia di Thiam.

27′ Il risultato non si sblocca nonostante la gara si stia mantenendo vivace. La Juve Stabia si fa preferire nel palleggio, ma il Mantova non sta a guardare.

21′ Caparbia progressione di Radaelli sulla destra, cross e presa alta di Thiam. Match piacevole con continui capovolgimenti di fronte.

15′ Doppia occasione Juve Stabia! Cross di Mussolini e rovesciata di Piscopo su cui si oppone Festa. Sul proseguimento c’è un tiro di Pierobon respinto ancora dal portiere biancorosso.

15′ Ritmi alti e partita equilibrata finora.

13′ Ripartenza del Mantova con una serie di tocchi pregevoli, ma Giordano sbaglia il traversone in area e l’azione sfuma.

8′ Occasione Mantova! Traversone dalla bandierina di Burrai e girata di controbalzo di Maggioni potente ma centrale. Thiam blocca.

7′ Primo corner anche per il Mantova.

2′ Subito la Juve Stabia in avanti. Primo calcio d’angolo del match.

Pre-gara

Il Mantova ha battuto il calcio d’inizio.

Burrai e compagni vanno a salutare gli ultras della Te.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Mantova in casacca bianca con banda rossa, Juve Stabia in gialloblù.

I giocatori biancorossi si riuniscono in cerchio abbracciati per darsi la carica.

Clima caldissimo in curva Te: i tifosi hanno già cominciato a cantare e a invocare la vittoria. Circa 200 i tifosi campani in Cisa.

Un’altra formazione inedita per il Mantova. Qualche dubbio sull’esatta disposizione in campo dei biancorossi: staremo a vedere nel corso della partita.

Splende il sole al Martelli. Squadre in campo per il riscaldamento.