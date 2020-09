La lista civica Viva Mantova in piazza per 3 incontri

MANTOVA La Lista Civica “Viva Mantova” organizza tre incontri serali, con la presenza del noto DJ nazionale Steve, Sabato 5 – Venerdì 11 e Venerdì 18 Settembre dalle ore 19 alle ore 23 per presentare tutte le candidature e il programma elettorale per le prossime elezioni comunali a Mantova. In queste settimane ci ha visti impegnati tra i vari quartieri in una estenuante campagna elettorale incontrando persone, ascoltando le tante necessità e le tante richieste ( Giovedì 3 Settembre saremo nel quartiere Angeli – Martedì 8 settembre sarà la volta di Lunetta – Martedì 15 Settembre in Piazza Virgiliana a lato dei chioschi ). Saremo portavoce dei giovani, delle famiglie, degli anziani, degli imprenditori, dei cittadini tutti. Nei dodici punti di programma abbiamo raccolto tutte le istanze per lo sviluppo e il vero cambiamento della città. La nascita della Lista Civica Viva Mantova nasce dal desiderio ma soprattutto dalla necessità di invertire la rotta e dare a questo territorio un’ occasione per uscire dalla palude e migliorare la qualità della vita di tutti. Il nostro, infatti, non è un programma di promesse da campagna elettorale, ma un’agenda seria, concreta e fattibile dove ogni punto programmatico è sostenuto da una rigorosa valutazione della fattibilità. Votare la Lista Civica Viva Mantova significa anche dire: NO agli ecomostri; NO al consumo indiscriminato del suolo; NO ad insediamenti abitativi e commerciali indiscriminati; NO alle false promesse e a faraoniche quanto irrealizzabili e inutili opere pubbliche annunciate solo come mega spot elettorali; NO ad un territorio non adeguatamente valorizzato sul piano culturale e turistico; NO ad una politica che non tutela le sue eccellenze dell’artigianato locale ed enogastronomiche. Votare la lista Civica Viva Mantova significa dire: SI alla vera sicurezza di tutto il territorio; SI al sostegno agli anziani, alla tutela degli animali e dell’ambiente, ai disabili, ai giovani, alle famiglie, a chi vuol intraprendere un’attività produttiva, a chi decide qui di impiantare la propria attività; SI al supporto ed al potenziamento delle strutture ricettive medico-sanitarie e scolastiche; SI allo sport salutistico; SI ad una raccolta rifiuti che tenga in seria considerazione le esigenze della cittadinanza e nell’assoluto rispetto dell’ambiente; SI alla tutela delle nostre tradizioni, del nostro turismo, della nostra cultura; SI alla valorizzazione delle risorse umane attive nella società sia come singoli, sia come associazioni di volontariato di cui il nostro territorio è ricco. Votare la Lista Civica Viva Mantova significa riprendersi il diritto di scegliere chi ci deve rappresentare.