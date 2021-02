La nuova truffa, rimborsi in bolletta della luce per il Covid

MANTOVA Continua la campagna di sensibilizzazione della CNA con materiale informativo e con un servizio di assistenza contro i tentativi di truffe da parte di delinquenti che fanno leva sulla pandemia Covid per truffare i pensionati , persone anziane in particolare quelle che vivono da sole. Si raccomanda alle persone anziane di usare la massima attenzione , nel caso che vengono contattati telefonicamente da persone spregiudicate per fissare un appuntamento –spiega Franco Bruno della CNA- o che suonano il campanello di casa , con la scusa di essere incaricati da fantomatici organismi governativi per la vendita di dispositivi sanitari di protezione individuale anti –Covid . Un nuovo tentativo di truffa proviene dal cremonese come segnala il Codacons di Cremona , da parte di sedicenti funzionari del Governo , che contattavano telefonicamente le persone in particolare anziani , preannunciando che avevano il diritto ad in rimborso sulla bolletta della luce causa epidemia Covid. I truffatori chiedevano il codice IBAM e i dati personali per il fantomatico rimborso. Per fortuna le vittime non si sono lasciate raggirare. . L’obiettivo preferito di questi soggetti spregiudicati è di puntare sul sentimento diffuso di paura e incertezza delle persone anziane -aggiunge Bruno- dei soggetti più fragili in questo drammatico periodo di pandemia Covid nei modi più subdoli . CNA invitale le persone anziane di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine per una verifica del caso . Info,Franco Bruno, 0376-3179119.