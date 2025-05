La Polizia di Stato per la “Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi”

La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella tutela delle fasce più deboli ed in particolar modo dei minori, dal 2000 ha aderito al network internazionale dell’ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children) curando il sito italiano per i bambini scomparsi – it.missingkids.org.

Durante la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, nella centralissima piazza Mantegna, il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Mantova ha allestito un punto informativo per la distribuzione di materiale divulgativo, realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine, consistente in un pieghevole informativo ed un segnalibro.

Per l’anno 2025 la campagna è finalizzata a promuovere la conoscenza del fenomeno ponendo l’attenzione sui casi di scomparsa di bambini attraverso la diffusione di immagini accompagnata da frasi didascaliche. Per il nostro Paese sobo state scelte 4 immagini corredate dal logo della Polizia di Stato e di quello dell’ICMEC.

Si raccomanda sempre, in caso di scomparsa, di chiamare immediatamente il numero di emergenza e pronto intervento NUE 112 e di segnalare, anche attraverso l’App #Youpol che permette di mettersi in contatto con la Polizia di Stato, episodi di violenza di genere e di bullismo che spesso possono essere all’origine di allontanamenti dal nucleo familiare.