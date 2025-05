Tennis tavolo femminile – La stella della Brunetti Szocs vince l’argento in doppio ai Mondiali

DOHA (Qatar) Le finali dei Campionati del Mondo di Tennis Tavolo ITTF 2025 a Doha si sono concluse con quattro medaglie vinte dai giocatori europei.

Nel doppio femminile, la moldava-austriaca Sofia Polcanova e la rumena Bernadette Szocs, stella della Brunetti Castel Goffredo, hanno conquistato l’argento, mentre lo svedese Truls Moregård si è aggiudicato il bronzo nel singolare maschile. Anche la Francia ha festeggiato due medaglie di bronzo nel doppio maschile con le coppie formate da Alexis e Félix Lebrun e Florian Bourrassaud ed Esteban Dorr.

Nella finale del doppio femminile, Szocs e Polcanova si sono arrese alle teste di serie n. 2, le fortissime cinesi Wang Manyu e Kuai Man per 11-6, 11-6, 11-5. Le europee hanno cercato di contrastare l’intensità e la precisione delle avversarie, ma non sono riuscite a trovare soluzioni efficaci nei momenti chiave dell’incontro. Una gara senza storia, ma grande è stata la cavalcata di Bernie e della compagna verso l’ultimo atto di questi Mondiali. Nel loro percorso verso la finale, hanno superato in semifinale, dopo un’autentica battaglia per 3-2 (11-5, 8-11, 11-8, 9-11, 11-9), le coreane Shin Yubin e Ryu Hanna, tds. n. 7. E nei quarti avevano interrotto l’impressionante serie di vittorie delle tedesche Sabine Winter e Yuan Wan (11-7, 11-8, 4-11, 12-10). Le cinesi invece in semifinale sabato avevano superato con una vittoria schiacciante per 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) le teste di serie numero 4, le giapponesi Miwa Harimoto e Miyuu Kihara.