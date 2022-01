C’è il maxi finanziamento Ecco un milione per le mura

Arriva il finanziamento da un milione di euro di cui il Comune necessita per il recupero delle mura secentesche della cittadina. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Torchio a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento arrivata ieri direttamente dal soprintendente per Mantova, Cremona e Lodi Gabriele Barucca.

Una somma decisamente consistente che si va ad aggiungere ai fondi per un milione di euro che erano già stati assegnati al Comune grazie al bando dei borghi storici e che serviranno per il recupero di una parte delle mura e oltre che di porta San Martino e della ciclabile delle mura stesse. Tale intervento, tra l’altro, era già stato finanziato da Comune e Gal Oglio Po, è stato appalato e ora il cantiere, verso primavera, dovrebbe prendere finalmente il via.

Con la conferma del finanziamento arrivata ieri a Bozzolo viene destinato un altro milione di euro che servirà appunto per la riqualificazione e il recupero delle antiche mura che furono erette nel ’600 a difesa della cittadina bozzolese. In particolare la somma concessa al Comune ammonta a un milione e 201mila euro suddivisi in 400mila euro per il 2022 e 801mila per il 2023.

Grande la soddisfazione del sindaco Torchio che, una volta appresa la notizia del finanziamento, ha voluto ringraziare sia il soprintendente Barucca che il ministro per le Attività culturali Dario Franceschini, con la consapevolezza che l’ente locale ha ora a disposizione considerevoli somme per prendersi cura e recuperare il proprio antico patrimonio pubblico.

«Giunge a felice conclusione – afferma Torchio – l’istanza presentata nel 2018 dal Comune per l’ammontare di 750mila euro, che non era stata accolta per mancanza di fondi. Successivamente il ministro Franceschini ha disposto la riapertura delle istanze da parte delle Soprintendenze, prevedendo la ripresa dei fondi per le annualità 2021-2023 per interventi immediatamente cantierabili. Siamo davvero contenti per il risultato ottenuto».

Giovanni Bernardi