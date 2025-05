CASTIGLIONE Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno eseguito un sopralluogo presso il centro di formazione professionale “For.Ma” in quella via Mantegna, constatando che ignoti, durante la decorsa notte, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso, si introducevano nell’istituto asportando denaro dal distributore automatico di bevande. Indagini in corso.