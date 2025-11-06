Ladro acrobata imprigionato in un negozio. “Liberato” da vigili del fuoco e Carabinieri

MANTOVA E’ salito sul tetto di uno degli stabili del Boma e, dopo aver rotto un lucernaio, si è calato entrando nel negozio “Scarpe & Scarpe”. Ha utilizzato una fune in acciaio per scendere 15 metri ma poi…..è scattato l’allarme al negozio e l’aspirante ladro è rimasto intrappolato all’interno dello stesso. Ha cercato invano di sfondare una porta per garantirsi la fuga, ha cercato anche di rompere una grata in ferro ma……troppo tardi. Sul posto era già giunta una guardia giurata che, assieme ai Carabinieri della Stazione di Mantova, hanno poi chiamato i Vigili del Fuoco per liberare il soggetto.

Mai avrebbe pensato di restare chiuso a chiave all’interno del negozio, ed essere liberato dagli stessi Carabinieri con l’ausilio del flessibile dei Vigili del Fuoco.

Si, perché tra gli strumenti da lavoro trovati nelle disponibilità del soggetto c’era anche un flessibile, un tronchese, dei guanti da elettricista, un cappellino ed uno zaino.

Il soggetto, un mantovano 33enne, è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.