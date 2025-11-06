Controlli a tappeto dei carabinieri a Ostiglia

OSTIGLIA Nel pomeriggio e nella serata di ieri 5 novembre, nel comune di Ostiglia è stato organizzato un controllo straordinario del territorio, impiegando militari della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dott. Roberto Bolognesi, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, implementati dai servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova per prevenire la commissione di furti.

Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 39 persone e 25 veicoli, ispezionando anche 2 esercizi pubblici.

I Carabinieri della Stazione di Ostiglia hanno segnalato alla Prefettura di Mantova un 20nne residente a Borgo Mantovano. Il ragazzo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,75 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Un 34nne residente a Gonzaga è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché sorpreso alla guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico il soggetto è risultato positivo all’assunzione di “cocaina”. È scattato il ritiro della patente di guida.

I servizi di controllo del territorio continueranno in maniera sistematica, al fine di prevenire la commissione di furti e dei reati contro la persona.