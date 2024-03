MANTOVA – Per permettere un intervento tecnico straordinario, la Biblioteca Teresiana, in via Ardigò 13, è chiusa al pubblico oggi, i martedì 12, e domani. Come noto, infatti, sono in corso nella Biblioteca comunale dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive nell’ambito dei programmi finanziati da Pnrr. Il servizio al pubblico verrà regolarmente riattivato giovedì 14 marzo.