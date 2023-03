Lavoro, impennata di infortuni: nel 2022 quasi il 20% in più

MANTOVA Si è svolto ieri il primo passo per un percorso virtuoso di nuovo dialogo tra aziende e sindacati. L’occasione è stata il seminario “Prevenzione? Facciamola insieme” organizzato dall’Opp (Organismo paritetico provinciale), di cui fanno parte Confindustria Mantova e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con Ats Val Padana.

All’incontro, presso il terreno “neutrale” della sala convegni di via Portazzolo, sede della locale Confindustria, si sono riunite per la prima volta a livello nazionale oltre 170 figure, tra Rls e Rspp aziendali. L’obiettivo è quello di diffondere l’importanza del dialogo tra gli attori che compongono il servizio di prevenzione e protezione, per aumentare la sicurezza e diminuire gli incidenti sul lavoro.

Edilizia, agricoltura e logistica sono i settori più colpiti dagli infortuni sul lavoro: +17,3% nel 2022, rispetto al 2021, passando da 4.749 a 5.566 denunce, con un aumento di 817 casi. Perché ci si specializza sempre di più ma non accennano a diminuire gli infortuni? Confrontandosi con alcuni dei partecipanti, nonostante sia stata preclusa alla stampa la possibilità di essere presente al dibattito finale, uno dei comuni denominatori che emergono è la difficoltà per le nostre Pmi di cambiare mentalità.

Smettere di vedere la sicurezza come costo per il bilancio aziendale e iniziare a considerarla come vantaggio: un valore aggiunto, capace di aumentare il valore intrinseco dell’azienda. Le risorse impegnate per la sicurezza, oltre che permettere la messa in campo azioni per evitare gli infortuni, hanno una robusta ricaduta d’immagine.

Le aziende virtuose vengono considerate “ affidabili”, facendo da calamita a nuove opportunità lavorative. «Il feedback che abbiamo ricevuto dagli altri territori per questo evento è molto positivo – commenta Marco Riva, vicepresidente di Confindustria – e sottolineano il fatto che questo è un evento importante. Dobbiamo sfruttare questo strumento (Opp, ndr) per mettere a fattore comune esperienze e promuovere la cultura della sicurezza».

Tra i prossimi appuntamenti in materia di sicurezza e ambiente, sempre presso la sede di via Portazzolo, sarà presentato il prossimo 17 aprile il corso di formazione dal titolo “Near Miss: tra vantaggi e opportunità”.