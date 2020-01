Le attività del Cral Poste in fermento

MANTOVA Sempre in crescendo l’attività turistica, ricreativa e culturale del Cral Poste di Mantova. La foto ritrae i partecipanti al bellissimo viaggio effettuato in Croazia davanti al Municipio di Parenzo (Porec). In futuro sono previsti ancora numerose iniziative tra le quali gite Domenicali soggiorni e Tours. Prossimi viaggi Pasqua in Umbria, Toscana e le Langhe.

Tutte le informazioni si possono avere presso la Segreteria del Cral in Via nenni 2 (zona Ospedale) oppure telefonando al 0376 – 355950.