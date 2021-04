Le lavoratrici Corneliani: “Bene l’accordo, ora vietato mollare”

MANTOVA Il futuro è ancora tutto da inventare, ma dal 7 aprile i sentimenti sono certamente diversi, per forma e colore. Con la speranza e l’orgoglio che prevalgono sulla rabbia e lo smarrimento. E’ partita da qui, e dalle considerazioni sul valore del capitale umano, la diretta Facebook di giovedì sera sulla lunga vertenza Corneliani organizzata dal Partito Democratico, provinciale e cittadino.

“Questa vicenda mi ha fatto pensare molto al capitale umano, quell’insieme di competenza e capacità relazionali che vanno oltre l’istruzione scolastica. Un capitale che non appartiene all’impresa ma ai lavoratori” ha detto, in apertura, Marco Marcheselli, segretario provinciale del partito. “Viviamo in un’epoca in cui il sapere è messo in secondo piano – ha aggiunto – Questa esperienza ci insegna che non è più possibile, e ci insegna anche che certe battaglie devono essere combattute: per lo stipendio, certo, ma anche per la cultura del lavoro e per la dignità delle persone”.

Dopo l’introduzione, hanno preso la parola le lavoratrici dell’azienda. Tra loro Giovanna Giannini: “E’ stato un anno e mezzo difficile, ma siamo sempre stati uniti. Ora si apre uno spiraglio: per noi sarà una sfida, che affronteremo con la passione di tutti questi anni”

“Oltre a difendere il nostro posto di lavoro – ha aggiunto Maurizia Pescasio – abbiamo cercato di difendere l’azienda e la nostra dignità. In quest’azienda siamo entrate da ragazze e abbiamo visto le colleghe andare in pensione. Quello che abbiamo vissuto era difficile da accettare e per questo ci abbiamo messo tutto il nostro orgoglio per trovare una soluzione. Ma non è finita, l’azienda è da riorganizzare. E noi ci saremo, saremo sul campo per evitare che si prendano strade scorrette”.

L’accordo – hanno sottolineato gli interventi successivi – è uno dei migliori che si poteva portare a casa in questo periodo di difficoltà del mercato. Ancora non è finita, ma le speranze ci sono. E ci sono i progetti: la collezione autunno-inverno e il campionario della primavera-estate 2022.

Sfida e speranza le parole ricorrenti negli interventi dei sindacalisti Gianni Ardemagni (Femca Cisl) e Giovanni Pelizzoni (Uiltec Uil). Oltre all’unità tra i lavoratori e al valore professionale delle sarte Corneliani, per Pelizzoni “artigiane d’alta moda prestate all’industria”.

Il sindaco Mattia Palazzi ha voluto ricordare, tra i vari temi del suo intervento – la gravità di questa crisi industriale, “per i numeri e per la complessità di ricollocamento delle lavoratrici” in caso di fallimento delle operazioni di salvataggio. Palazzi ha anche sottolineato l’importanza di aver portato su scala nazionale la vertenza, e la “gestione intelligente e responsabile dei sindacati”.

Il segretario cittadino del Pd, Giovanni Pasetti, ha ringraziato lavoratrici e lavoratori dell’azienda per aver ricucito, con l’onda rossa che è entrata in piazza Sordello, un rapporto perduto con la città. “Stiamo tutti parlando di ripartenza e questo messaggio di speranza è stato, contemporaneamente, un messaggio di forza. Ora, però, non si abbassi la guardia”.





“Corneliani non è soltanto un posto di lavoro, ma un luogo di vita” ha detto Matteo Campisi, capogruppo Pd in consiglio comunale. “Sindacati e forze politiche di centrosinistra – ha aggiunto – sono due mondi che si sono allontanati, ma qui hanno dimostrato di saper convivere e di poter portare a casa insieme dei risultati”.