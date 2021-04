In Pneumologia attività per garantire il recupero respiratorio dei pazienti guariti.

MANTOVA Un percorso di riabilitazione respiratoria per i pazienti guariti dal Covid. È attivo da maggio 2020 nell’ambito della struttura di Pneumologia del Carlo Poma. Fino a oggi sono 60 le persone seguite dal personale della Medicina Fisica e Riabilitativa con il personale dedicato della Pneumologia e Utir. L’accesso alle cure avviene su richiesta del medico di medicina generale e previa visita specialistica da parte del medico pneumologo.

L’attività è rivolta ai pazienti con esiti di polmonite interstiziale da Sars Covid ed è volta al recupero delle competenze necessarie alla normale conduzione della vita quotidiana e dell’attività lavorativa.

Alcuni di questi pazienti, soprattutto se ricoverati per un lungo periodo o in qualche caso anche curati a domicilio, possono manifestare, anche dopo la guarigione dal virus, algie diffuse, dispnea a riposo, al minimo sforzo, all’eloquio e necessitare di un ulteriore aiuto per una ripresa a pieno regime.

In cosa consiste il percorso riabilitativo? Si utilizzano test specifici per la valutazione della forza dei muscoli respiratori, degli arti inferiori e superiori. Scale di dispnea quantificano le percezioni soggettive del disagio. Un programma individualizzato si prefigge di ottimizzare il pattern respiratorio mediate specifiche strategie riabilitative e appositi strumenti che vengono dati in uso al paziente per la prosecuzione dell’attività a domicilio.

Il ricondizionamento allo sforzo viene proposto secondo protocolli validati. Esami strumentali e valutazioni finali quantificano inoltre l’efficacia delle attività riabilitative intraprese.