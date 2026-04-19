L’omaggio a Macia dalla Curva Te e anche dagli ultras dell’Avellino

MANTOVA Uno spettacolo amaro quello che la Curva Te ha regalato ieri festeggiando in grande i 114 anni del Mantova Calcio, ma anche dovendo rendere purtroppo omaggio a Massimiliano “Macia” Sacchieri l’ultrà biancorosso scomparso nei giorni scorsi dopo 12 giorni di coma in seguito ad un incidente in moto. Ai prevedibili striscioni virgiliani che ricordavano il tifoso (uno gigantesco in curva “Macia è qua e canta con gli ultrà”, l’altro nei distinti “Ciao Macia, r.i.p.”) a sorpresa, anche dalla curva Cisa, gremita dai un migliaio di vivacissimi supporter irpini, si è alzato un drappo a rendere onore al ragazzo scomparso: “Riposa in pace ultras… Ciao Macia”, firmato Curva Sud. Un gesto che non è passato inosservato e tutto lo stadio si è unito in un grande e lungo applauso per questo gesto di grande sensibilità da parte di una tifoseria avversaria. Prima del calcio d’inizio, invece, capitan Mancuso ha portato sotto la Curva Te un mazzo di fiori biancorossi. Cordoglio è stato espresso anche dai tifosi gemellati, ovvero Brescia e Prato, presenti al Martelli (con gli avellinesi c’erano i bolognesi).