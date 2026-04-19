Tentato furto al supermercato: denunciata una coppia

SUZZARA Denunciati un uomo e una donna sospettati di avere tentato un furto a un supermercato di Suzzara: i Carabinieri, chiamati dal direttore dell’esercizio, appuravano che due soggetti avevano tentato di asportare della merce, per un valore di circa 60 euro ma, vistisi scoperti, abbandonavano la refurtiva fuggendo dal locale. Grazie all’acquisizione delle immagini della videosorveglianza, i Carabinieri di Suzzara hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di due soggetti, una donna rumena di 45 anni e un italiano di 50. I due soggetti sono stati denunciati a piede libero perché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di tentato furto aggravato.