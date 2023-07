Lombardia, approvato assestamento bilancio 2023-2025. appellari (Lega): confermati investimenti su imprese, scuola, sanità e trasporti

MANTOVA Via libera dall’Aula del Consiglio regionale della Lombardia all’assestamento di bilancio 2023-2025 che conferma importanti investimenti a tutto il mondo socioeconomico lombardo. Tra questi voglio citare i 100 milioni di euro per lo sviluppo economico, 200 milioni per investimenti sulle imprese, 30 milioni per la dote scuola, 16 milioni sui nidi gratis, 400 milioni per il trasporto ferroviario, 61 milioni per smaltire le liste d’attesa, 20 milioni nel triennio per lo sviluppo di comunità energetiche e 50 milioni per riqualificare le strutture scolastiche provinciali”.

Così Alessandra Cappellari Consigliere regionale mantovana e membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia in merito alla sessione di bilancio iniziata martedì mattina.

“Questa seduta segnata dal grave maltempo che ha colpito la nostra Regione ha visto attivare fin da subito dal Presidente Fontana le procedure per stato d’emergenza al Governo per rispondere nel modo più veloce possibile alle richieste dei territori colpiti. Proprio oggi – a seguito dell’audizione in Commissione ‘Agricoltura’ di Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e CIA Lombardia – è stata approvata la mozione urgente per il sostegno contro i danni da maltempo che vedono le prime stime salire a 41 milioni di euro”.

“Tutto questo mentre dal PD abbiamo assistito per due giorni al più becero ostruzionismo con migliaia di emendamenti e ordini del giorno improponibili come quelli su erba pesce, melanzane e Comuni inesistenti che hanno solo fatto perdere tempo all’Aula”.

“È chiaro che, come Consiglieri, vorremmo fare tutto ciò che serve ai territori, le associazioni e i cittadini ma bisogna lavorare con serietà e soprattutto spiegare che non esiste una bacchetta magica con la quale si possa esaudire ogni desiderio. Esiste un bilancio da far quadrare con le risorse a disposizione, certo è che con il completamento dell’iter per la riforma sull’Autonomia – osteggiato proprio dalla sinistra – si potranno concretizzare molte più azioni a favore dei cittadini”.

“Buonsenso sarebbe anche quello di evitare di fare il solito terrorismo, come affermato per mezzo stampa dal Consigliere Dem Carra sui fondi per l’apicoltura: in Aula l’Assessore competente Beduschi ha confermato che Regione Lombardia sta elaborando, assieme al Presidente della Commissione ‘Agricoltura’ Floriano Massardi (Lega) nuove misure e interventi straordinari da mettere in campo a sostegno dell’apicoltura lombarda” conclude Cappellari.